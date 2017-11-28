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В Україні хочуть запровадити кримінальну відповідальність за заперечення Голодомору

В Україні хочуть запровадити кримінальну відповідальність за заперечення Голодомору

Київ • УНН

 • 12074 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Верховній Раді України пропонують ввести кримінальну відповідальність за заперечення Голодомору. Відповідний проект закону зареєстрований на сайті ВР, передає УНН.

Серед авторів законопроекту — Андрій Іллєнко та Юрій Левченко.

Документ має назву Проект Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо кримінальної відповідальності за заперечення Голодомору)”. Він зареєстрований за номером 7343.

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Текст документу і пояснювальна записка на сайті відсутні. Проте зазначено, що законопроект передано на розгляд керівництву.

Раніше Президент України Петро Порошенко заявив, що настав час для ухвалення Верховною Радою закону про відповідальність за невизнання Голодомору та Голокосту.

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