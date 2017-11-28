В Украине хотят ввести уголовную ответственность за отрицание Голодомора
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Верховной Раде Украины предлагают ввести уголовную ответственность за отрицание Голодомора. Соответствующий проект закона зарегистрирован на сайте ВР, передает УНН.
Среди авторов законопроекта - Андрей Ильенко и Юрий Левченко.
Документ имеет такое название: Проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно уголовной ответственности за отрицание Голодомора)". Он зарегистрирован под номером 7343.
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Текст документа и пояснительная записка на сайте отсутствуют. Однако отмечено, что законопроект передан на рассмотрение руководству.
Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что пришло время для принятия Верховной Радой закона о ответственности за непризнание Голодомора и Холокоста.