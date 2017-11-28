В Украине хотят ввести уголовную ответственность за отрицание Голодомора

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 4409 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 13140 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 14094 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 88235 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 79800 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 91848 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 121449 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115829 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 146625 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107448 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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В Украине хотят ввести уголовную ответственность за отрицание Голодомора

В Украине хотят ввести уголовную ответственность за отрицание Голодомора

Киев  •  УНН

 • 12069 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Верховной Раде Украины предлагают ввести уголовную ответственность за отрицание Голодомора. Соответствующий проект закона зарегистрирован на сайте ВР, передает УНН.

Среди авторов законопроекта - Андрей Ильенко и Юрий Левченко.

Документ имеет такое название: Проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно уголовной ответственности за отрицание Голодомора)". Он зарегистрирован под номером 7343.

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Текст документа и пояснительная записка на сайте отсутствуют. Однако отмечено, что законопроект передан на рассмотрение руководству.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что пришло время для принятия Верховной Радой закона о ответственности за непризнание Голодомора и Холокоста.

Украинские Национальные Новости

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