В Украине хотят ввести уголовную ответственность за отрицание Голодомора

Среди авторов законопроекта - Андрей Ильенко и Юрий Левченко.

Документ имеет такое название: Проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно уголовной ответственности за отрицание Голодомора)". Он зарегистрирован под номером 7343.

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Текст документа и пояснительная записка на сайте отсутствуют. Однако отмечено, что законопроект передан на рассмотрение руководству.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что пришло время для принятия Верховной Радой закона о ответственности за непризнание Голодомора и Холокоста.