В Україні канабіс потрібний 2 мільйонам пацієнтів – Супрун
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Понад 2 мільйони пацієнтів в Україні потребують медичного канабісу. Про це під час спілкування з журналістами розповіла в.о.міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, передає УНН.
“МОЗ підтримує дозвіл на споживання медичного канабісу. Це допоможе понад 2 мільйонам пацієнтів, які могли б скористатися”, — повідомила Супрун.
За словами Супрун, мова, в першу чергу про онкохворих, паліативних пацієнтів.
В.о.міністра сподівається на скоріше ухвалення парламентом законопроекту про медичний канабіс.
Як повідомляв УНН, проект закону, покликаний врегулювати використання канабісу для потреб медицини і науки, зареєстровано у Верховній Раді України 20 травня