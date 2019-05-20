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У Раді зареєстрували законопроект про легалізацію медичного канабісу

У Раді зареєстрували законопроект про легалізацію медичного канабісу

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Проект закону, покликаний врегулювати використання канабісу для потреб медицини і науки, зареєстровано у Верховній Раді України 20 травня. Про це зазначено на сайті українського парламенту, передає УНН.

Проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення фундаментального права особи на життя" подано за підписами 102 народних депутатів України. Серед ініціаторів документа народні депутати Георгій Логвинський, Мустафа Джемілєв, Олександр Опанасенко, Рефат Чубаров та інші.

Законопроекту присвоєно номер 10313.

За словами народного депутата України Георгія Логвінського комітет з питань прав людини вперше в історії Верховної Ради прийняв рішення про реєстрацію законопроекту на підставі електронної петиції, яка перед тим зібрала 25 000 підписів на сайті парламенту.

"Це вперше у історії Верховної Ради України, коли люди своїми підписами створили законопроект. І ми цим пишаємось", - заявив Георгій Логвінський на брифінгу в кулуарах парламенту.

Петиція "Про законодавче врегулювання канабісу для потреб медицини і науки - забезпечити конституційні права громадян" була опублікована 16 громадськими організаціями 30 січня 2019 року і зібрала необхідну кількість підписів за 45 днів.

Українські Національні Новини

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