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В Україні імпорт свинини у понад десять разів перевищує експорт

В Україні імпорт свинини у понад десять разів перевищує експорт

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Україна у січні-вересні 2018 року імпортувала 19,6 тис. тонн свинини на понад 36,7 млн дол. Про це повідомляє Державна фіскальна служба України, передає УНН.

За підсумками 9 місяців цього року основним імпортером свинини в Україну є Німеччина. Так, з Німеччини було імпортовано свинини на понад 8,1 млн дол.

Друге місце у списку країн-імпортерів свинини в Україну посідають Нідерланди.

З Нідерландів у січні-вересні було імпортовано свинини на загальну суму 7,2 млн дол.

Данія посідає третє місце у списку найбільших країн-імпортерів свинини в Україну із показником у 7 млн дол.

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Також зазначається, що за підсумками 9 місяців Україна експортувала 1,4 тис. тонн свинини на загальну суму 3,2 млн дол.

Зауважимо, обсяги імпорту іноземної свинини в Україну зростають на фоні скорочення поголів’я свиней. Зумовлено це, зокрема, епідемією африканської чуми, яка вже третій рік поспіль не відступає.

Цього року у різних областях країни вже було зафіксовано понад 120 випадків АЧС, які нанесли мільярдні збитки фермерам.

У силу викладених обставин, в Україні відчутно дорожчає сало та свинина, і за прогнозами експертів, ціни на ці продукти й надалі ростимуть вгору.

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