В Украине импорт свинины более чем в десять раз превышает экспорт
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Украина в январе-сентябре 2018 года импортировала 19,6 тыс. тонн свинины на более чем 36,7 млн долл. Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины, передает УНН.
По итогам 9 месяцев этого года основным импортером свинины в Украину является Германия. Так, из Германии было импортировано свинины более чем 8,1 млн долл.
Второе место в списке стран-импортеров свинины в Украине занимают Нидерланды.
Из Нидерландов в январе-сентябре было импортировано свинины на общую сумму 7,2 млн долл.
Дания занимает третье место в списке крупнейших стран-импортеров свинины в Украине с показателем в 7 млн долл.
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Также отмечается, что по итогам 9 месяцев Украина экспортировала 1,4 тыс. тонн свинины на общую сумму 3,2 млн долл.
Заметим, объемы импорта иностранной свинины в Украине растут на фоне сокращения поголовья свиней. Обусловлено это, в частности, эпидемией африканской чумы, которая уже третий год подряд не отступает.
В этом году в разных областях страны уже было зафиксировано более 120 случаев АЧС, которые нанесли миллиардные убытки фермерам.
В силу изложенных обстоятельств, в Украине ощутимо дорожает сало и свинина, и по прогнозам экспертов, цены на эти продукты и в дальнейшем будут расти вверх.