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В Україні ідентифіковано за ДНК 563 загиблих воїнів АТО

В Україні ідентифіковано за ДНК 563 загиблих воїнів АТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. В Україні за допомогою ДНК-експертиз ідентифіковано вже 563 загиблих бійців АТО. Про це розповіла голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець відповідаючи на питання журналіста УНН щодо кількості ідентифікованих воїнів АТО по ДНК станом на 18 лютого 2019 року.

“Станом на 18 лютого в базі даних ДНК-профілів зберігалися 2175 зразків невпізнаних тіл, що належать 973 особам. З них, завдяки зіставлення з ДНК-профілями родичів, що шукають зниклих безвісти близьких, ідентифіковано 563 людини. Відтак неідентифікованими залишаються ще 410 осіб”, - повідомила Богомолець.

За її словами, одна з причин затримки з ідентифікацією загиблих — невисока активність їхніх родичів — до бази даних внесено лише 1652 зразки їхніх ДНК.

“Існує також велика ймовірність того, що частина неідентифікованих решток тіл належить представникам протилежної сторони, яка веде проти нас війну. Родичі з того боку, які розшукують своїх зниклих безвісти також мають можливість здати в Україні зразки ДНК для ідентифікації. Це — наш жест доброї волі з метою реалізації гуманітарного плану зі зменшення напруги між сторонами конфлікту”, - додала вона.

Нагадаємо, станом на початок травня 2018 року Україні за допомогою ДНК-експертиз було ідентифіковано 554 загиблих бійців АТО.

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