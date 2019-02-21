В Україні ідентифіковано за ДНК 563 загиблих воїнів АТО

“Станом на 18 лютого в базі даних ДНК-профілів зберігалися 2175 зразків невпізнаних тіл, що належать 973 особам. З них, завдяки зіставлення з ДНК-профілями родичів, що шукають зниклих безвісти близьких, ідентифіковано 563 людини. Відтак неідентифікованими залишаються ще 410 осіб”, - повідомила Богомолець.



За її словами, одна з причин затримки з ідентифікацією загиблих — невисока активність їхніх родичів — до бази даних внесено лише 1652 зразки їхніх ДНК.



“Існує також велика ймовірність того, що частина неідентифікованих решток тіл належить представникам протилежної сторони, яка веде проти нас війну. Родичі з того боку, які розшукують своїх зниклих безвісти також мають можливість здати в Україні зразки ДНК для ідентифікації. Це — наш жест доброї волі з метою реалізації гуманітарного плану зі зменшення напруги між сторонами конфлікту”, - додала вона.



Нагадаємо, станом на початок травня 2018 року Україні за допомогою ДНК-експертиз було ідентифіковано 554 загиблих бійців АТО.