В Украине идентифицировано по ДНК 563 погибших воинов АТО

"По состоянию на 18 февраля в базе данных ДНК-профилей хранились 2175 образцов неопознанных тел, принадлежащих 973 лицам. Из них, благодаря сопоставления с ДНК-профилями родственников, которые ищут пропавших без вести близких, идентифицировано 563 человека. Поэтому неидентифицированными остаются еще 410 человек", - сообщила Богомолец.



По ее словам, одна из причин задержки с идентификацией погибших - невысокая активность их родственников - к базе данных внесены только 1652 образца их ДНК.



"Существует также большая вероятность того, что часть неидентифицированных останков тел принадлежит представителям противоположной стороны, которая ведет против нас войну. Родственники с той стороны, которые разыскивают своих пропавших без вести также имеют возможность сдать в Украину образцы ДНК для идентификации. Это - наш жест доброй воли с целью реализации гуманитарного плана по уменьшению напряжения между сторонами конфликта", - добавила она.



Напомним, на начало мая 2018 года Украине с помощью ДНК-экспертиз было идентифицировано 554 погибших бойцов АТО.