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В Україні ганебно низька кількість тестувань на коронавірус - відомий український бізнесмен

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. В Україні тестувань на коронавірус повинні робити щонайменше у 20 разів більше. Лише так можна виявити носіїв, ізолювати хворих і протистояти пандемії. Таку думку в коментарі УНН висловив відомий ресторатор і бізнесмен у сфері послуг, енергетики та нерухомості Ігор Тинний.

“Щодо кількості тестувань — у нас вона ганебно низька. Думаю, що німці за добу роблять більше тестувань, ніж Україна за два місяці”, — вважає він.

За словами Тинного, статистика МОЗ щодо виявлених хворих на COVID-19 не відповідає реальному стану речей.

“Я не вірю у статистику про 10 тисяч виявлених на добу. Я думаю, це 30-40 тисяч на добу, тому що у нас немає тестування. Тестів мусять робити у 20 разів більше, бо тільки таким чином можна когось виявити, відсіяти і протистояти пандемії”, — наголосив бізнесмен.

Зазначимо, що у Словаччині дві третини дорослого населення — понад 3,5 млн осіб — взяли участь у безкоштовному загальнонаціональному тестуванні на коронавірус. В Україні ж — анонсований ще влітку головним санітарним лікарем України Віктором Ляшком безкоштовний масовий скринінг населення так і не розпочався.

Нагадаємо, у парламенті вважають, що загальнонаціональне тестування серед населення України — це альтернатива локдауну. Там наполягають на масовому скринінгу населення за допомогою виключно вітчизняних тестів на коронавірус. На думку парламентарів, це зекономить бюджетні кошти, стимулюватиме економіку та підтримає нацвиробника.

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