В Украине постыдно мало тестирований на коронавирус - известный украинский бизнесмен

"По количеству тестов - у нас оно постыдно мало. Думаю, что немцы за сутки делают больше тестов, чем Украина за два месяца", - считает он.

По словам Тынного, статистика Минздрава по выявленных больных COVID-19 не соответствует реальному положению вещей.

"Я не верю в статистику о 10 тыс. выявленных в сутки. Я думаю, это 30-40 тысяч в сутки, потому что у нас нет тестирования. Тестов должны делать в 20 раз больше, потому что только таким образом можно кого-то найти, отсеять и противостоять пандемии", - отметил бизнесмен.

Отметим, что в Словакии две трети взрослого населения - более 3,5 млн человек - приняли участие в бесплатном общенациональном тестировании на коронавирус. В Украине же - анонсированный еще летом главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко бесплатный массовый скрининг населения так и не начался.

Напомним, в парламенте считают, что общенациональное тестирование среди населения Украины - это альтернатива локдауну. Там настаивают на массовом скрининге населения посредством исключительно отечественных тестов на коронавирус. По мнению парламентариев, это сэкономит бюджетные средства, будет стимулировать экономику и поддержит нацпроизводителя.