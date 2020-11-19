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В Украине постыдно мало тестирований на коронавирус - известный украинский бизнесмен

В Украине постыдно мало тестирований на коронавирус - известный украинский бизнесмен

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КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Украине тестирований на коронавирус должны делать минимум в 20 раз больше. Только так можно выявить носителей, изолировать больных и противостоять пандемии. Такое мнение в комментарии УНН высказал известный ресторатор и бизнесмен в сфере услуг, энергетики и недвижимости Игорь Тынный.

"По количеству тестов - у нас оно постыдно мало. Думаю, что немцы за сутки делают больше тестов, чем Украина за два месяца", - считает он.

По словам Тынного, статистика Минздрава по выявленных больных COVID-19 не соответствует реальному положению вещей.

"Я не верю в статистику о 10 тыс. выявленных в сутки. Я думаю, это 30-40 тысяч в сутки, потому что у нас нет тестирования. Тестов должны делать в 20 раз больше, потому что только таким образом можно кого-то найти, отсеять и противостоять пандемии", - отметил бизнесмен.

Отметим, что в Словакии две трети взрослого населения - более 3,5 млн человек - приняли участие в бесплатном общенациональном тестировании на коронавирус. В Украине же - анонсированный еще летом главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко бесплатный массовый скрининг населения так и не начался.

Напомним, в парламенте считают, что общенациональное тестирование среди населения Украины - это альтернатива локдауну. Там настаивают на массовом скрининге населения посредством исключительно отечественных тестов на коронавирус. По мнению парламентариев, это сэкономит бюджетные средства, будет стимулировать экономику и поддержит нацпроизводителя.

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