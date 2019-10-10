В Україні до профтехів зарахували більше 100 тисяч вступників
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. В Україні завершилась вступна кампанія до профтехів, за підсумками якої зараховано більше 100 тисяч вступників. Про це повідомили и пресслужбі Міністерства освіти у науки України, передає УНН.
"В Україні завершилась вступна кампанія до профтехів – більше 104 тис вступників зараховано за регіональним та державним замовленням", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що зі 104 тис. вступників – 92,5 тис. навчатимуться за кошти регіонального замовлення, 11,8 тис. – державного. Загалом у 2019 році заклади профосвіти могли прийняти 123 тис вступників.
“Цього року нам вдалося виконати прогнозований обсяг на 85% . З одного боку, це означає, що ми вкотре не зможемо відповісти на запит роботодавців у підготовці потрібних їм кадрів. Адже, наприклад, регіональне замовлення формується саме за запитом роботодавців конкретної місцевості. З іншого, є й позитивна динаміка. Наприклад, кількість вступників, які вчитимуться за кошти держзамовлення, зросла на 5% порівняно з минулим роком”, – розповіла генеральний директор директорату професійної освіти МОН Ірина Шумік.
Повідомляється, що найчастіше до профтехів вступали у Дніпропетровські області (8139 учнів), Львівській області (7090 учнів) та Одеської області (5217 учнів). У столиці до профтехів подали документи 4741 учень.
“Вступна кампанія до профтехів, на відміну від вступу до вишів, не має чітких меж і умовно триває з травня до жовтня. Тобто як тільки 9-класники починають отримувати документи про базову освіту, приймальні комісії на місцях розпочинають роботу. Але загалом вступити у профтех можна і зараз, після завершення вступної кампанії”, – повідомила Ірина Шумік.
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