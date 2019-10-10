В Украине в профтехи зачислили больше 100 тысяч абитуриентов

"В Украине завершилась вступительная кампания в профтехи - более 104 тыс. абитуриентов зачислены по региональному и государственному заказу", - говорится в сообщении.

Сообщается, что из 104 тыс. абитуриентов - 92,5 тыс. будут учиться за средства регионального заказа, 11,8 тыс. - государственного. Всего в 2019 году учреждения профобразования могли принять 123 тыс. абитуриентов.

"В этом году нам удалось выполнить прогнозируемый объем на 85%. С одной стороны, это означает, что мы в очередной раз не сможем ответить на запрос работодателей в подготовке нужных им кадров. Ведь, например, региональный заказ формируется именно по запросу работодателей конкретной местности. С другой, есть и положительная динамика. Например, количество абитуриентов, которые будут учиться за счет госзаказа, выросла на 5% по сравнению с прошлым годом ", - рассказала генеральный директор директората профессионального образования МОН Ирина Шумик.

Сообщается, что чаще всего в профтехи вступали в Днепропетровские области (8139 учащихся), Львовской области (7090 учащихся) и Одесской области (5217 учащихся). В столице в профтехи подали документы 4741 ученик.

"Вступительная кампания в профтехи, в отличие от поступления в вузы, не имеет четких границ и условно продолжается с мая по октябрь. То есть как только 9-классники начинают получать документы о базовом образовании, приемные комиссии на местах начинают работу. Но в целом вступить в профтех можно и сейчас, после завершения вступительной кампании", - сообщила Ирина Шумик.

Напомним, стартовала регистрация на третью сессию "ВНО в магистратуру".