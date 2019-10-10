В Украине в профтехи зачислили больше 100 тысяч абитуриентов

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
08:48 • 38828 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 77070 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 79851 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 130759 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 182618 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 170147 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 220299 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 202453 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 447706 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 234849 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.5м/с
55%
Популярные новости

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

6 апреля, 03:51 • 57975 просмотра

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

08:19 • 63305 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

08:59 • 41972 просмотра

Фейковый бейдж с надписью "Мой папа - уклонист": в ЦПД разоблачили очередной "вброс" российской пропаганды

09:28 • 15396 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

10:08 • 39553 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 208627 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 192636 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 278970 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 447706 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 547780 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 130759 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 65804 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 63117 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 69119 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 99445 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В Украине в профтехи зачислили больше 100 тысяч абитуриентов

Киев • УНН

 • 11466 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. В Украине завершилась вступительная кампания в профтехи, в итоге которй зачислено более 100 тысяч абитуриентов. Об этом сообщили и пресс-службе Министерства образования у науки Украины, передает УНН.

В Украине в профтехи зачислили больше 100 тысяч абитуриентов

"В Украине завершилась вступительная кампания в профтехи - более 104 тыс. абитуриентов зачислены по региональному и государственному заказу", - говорится в сообщении.

Сообщается, что из 104 тыс. абитуриентов - 92,5 тыс. будут учиться за средства регионального заказа, 11,8 тыс. - государственного. Всего в 2019 году учреждения профобразования могли принять 123 тыс. абитуриентов.

"В этом году нам удалось выполнить прогнозируемый объем на 85%. С одной стороны, это означает, что мы в очередной раз не сможем ответить на запрос работодателей в подготовке нужных им кадров. Ведь, например, региональный заказ формируется именно по запросу работодателей конкретной местности. С другой, есть и положительная динамика. Например, количество абитуриентов, которые будут учиться за счет госзаказа, выросла на 5% по сравнению с прошлым годом ", - рассказала генеральный директор директората профессионального образования МОН Ирина Шумик.

Сообщается, что чаще всего в профтехи вступали в Днепропетровские области (8139 учащихся), Львовской области (7090 учащихся) и Одесской области (5217 учащихся). В столице в профтехи подали документы 4741 ученик.

"Вступительная кампания в профтехи, в отличие от поступления в вузы, не имеет четких границ и условно продолжается с мая по октябрь. То есть как только 9-классники начинают получать документы о базовом образовании, приемные комиссии на местах начинают работу. Но в целом вступить в профтех можно и сейчас, после завершения вступительной кампании", - сообщила Ирина Шумик.

Напомним, стартовала регистрация на третью сессию "ВНО в магистратуру".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,686.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,778.01