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В Україні до кінця року з’являться регіональні центри громадського здоров’я

В Україні до кінця року з’являться регіональні центри громадського здоров’я

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. До кінця 2019 року в кожній області з’являться регіональні центри громадського здоров’я, у яких будуть відділення імунопрофілактики. Про це під час круглого столу повідомила міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька, передає кореспондент УНН.

"До кінця цього року в кожній області буде створено регіональні центри громадського здоров’я, у яких будуть відділення імунопрофілактики. Фахівці, які будуть працювати в цих відділеннях, будуть займатись плануванням, моніторингом, відслідковувати рівні охоплення (ред. – інфекційних хвороб)", - зазначила Скалецька.

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Як раніше повідомляв УНН, з початку поточного епідемічного сезону грипу та ГРВІ госпіталізовано вже понад 44 тисячі хворих, більшість з яких - діти.

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