Звільнився гендиректор Центру громадського здоров’я
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Генеральний директор Центру громадського здоров’я Володимир Курпіта написав заяву на звільнення за власним бажанням. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Нарешті це сталося. Міністр прийняла мою заяву про звільнення за власним бажанням і цей тиждень мій останній на посаді Генерального директора Центру громадського здоров’я України. Основна причина мого рішення – відсутність діалогу щодо подальшого місця Центру та його ролі як координуючої структури Громадського здоров’я", - написав Володимир Курпіта.
Він зазначив, що впродовж останніх двох років працював над підвищенням відповідальності громадян та місцевої влади за здоров’я, оскільки громадське здоров'я має базуватися на діалозі між ключовими гравцями та секторами економіки, які впливають на здоров'я. Однак, зараз озвучено бажання створити мережу установ контролю за захворюваннями та розвивати одночасно регіональні центри громадського здоров'я, а голова ЦГЗ вважає його хибним.
"Тому прийняв рішення дати новій політичній команді можливість втілити їх задуми. Хочу подякувати усій своїй команді та кожному особисто за те, що ви зробили за ці два роки. У 2019 році охоплення основними щепленнями буде понад 80%, спалах кору добігає кінця і можу стверджувати, що інформація була правдива і доступна для громадськості та журналістів щотижня. Чи можна було б справитися швидше не знаю, проте це було цікавим досвідом співпрацювати з обласною владою, департаментами, освітянами, військовими, поліцейськими", - додав Володимир Курпіта.
Нагадаємо, Марина Порошенко склала повноваження голови Українського культурного фонду.