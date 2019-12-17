Уволился гендиректор Центра общественного здоровья

"Наконец это случилось. Министр приняла мое заявление об увольнении по собственному желанию и эту неделя моя последняя в должности Генерального директора Центра общественного здоровья Украины. Основная причина моего решения - отсутствие диалога по дальнейшему места Центра и его роли как координирующей структуры Общественного здоровья", - написал Владимир Курпита.

Он отметил, что за последние два года работал над повышением ответственности граждан и местных властей за здоровье, поскольку общественное здоровье должно базироваться на диалоге между ключевыми игроками и секторами экономики, которые влияют на здоровье. Однако, сейчас озвучено желание создать сеть учреждений контроля за заболеваниями и развивать одновременно региональные центры общественного здоровья, а глава ЦОС считает его ошибочным.

"Поэтому принял решение дать новой политической команде возможность воплотить их замыслы. Хочу поблагодарить всю свою команду и каждого лично за то, что вы сделали за эти два года. В 2019 году охват основными прививками будет более 80%, вспышка кори подходит к концу и могу утверждать, что информация была правдива и доступна для общественности и журналистов каждую неделю. Можно было бы справиться быстрее не знаю, но это было интересным опытом сотрудничать с областной властью, департаментами, педагогами, военными, полицейскими", - добавил Владимир Курпита.

Напомним, Марина Порошенко сложила полномочия главы Украинского культурного фонда.