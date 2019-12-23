В Украине до конца года появятся региональные центры общественного здоровья

"До конца этого года в каждой области будут созданы региональные центры общественного здоровья, в которых будут отделения иммунопрофилактики. Специалисты, которые будут работать в этих отделениях, будут заниматься планированием, мониторингом, отслеживать уровни охвата (ред. - инфекционных болезней)", - отметила Скалецкая.

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Как ранее сообщал УНН, с начала текущего эпидемического сезона гриппа и ОРВИ госпитализированы уже более 44 000 больных, большинство из которых - дети.