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НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%
12:03 • 9223 просмотра

НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 64619 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 127370 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 133041 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:54 • 130598 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 157474 просмотра

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5 марта, 13:05 • 113669 просмотра

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В Украине до конца года появятся региональные центры общественного здоровья

В Украине до конца года появятся региональные центры общественного здоровья

Киев  •  УНН

 • 13268 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. К концу 2019 года в каждой области появятся региональные центры общественного здоровья, в которых будут отделения иммунопрофилактики. Об этом во время круглого стола сообщила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, передает корреспондент УНН.

"До конца этого года в каждой области будут созданы региональные центры общественного здоровья, в которых будут отделения иммунопрофилактики. Специалисты, которые будут работать в этих отделениях, будут заниматься планированием, мониторингом, отслеживать уровни охвата (ред. - инфекционных болезней)", - отметила Скалецкая.

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Как ранее сообщал УНН, с начала текущего эпидемического сезона гриппа и ОРВИ госпитализированы уже более 44 000 больных, большинство из которых - дети.

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