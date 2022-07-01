В Україні деокуповано вже 1027 населених пунктів – ОП

Деталі

"Станом на сьогодні деокуповано 1027 населених пунктів. Роботу гуманітарних штабів розпочато на 95% звільнених територій", - повідомив Тимошенко.

Окрім того, він повідомив, що на Житомирщині понад 2600 зруйнованих об’єктів, з яких 87% - житловий фонд.

"На початку квітня ворог повністю покинув територію Житомирщини. Залишивши після себе понад 2600 зруйнованих об’єктів, 87% з яких – це пошкоджений житловий фонд. Крім того, руйнацій зазнали 72 заклади освіти, які наразі є пріоритетними для відновлення", – розповів Тимошенко.

Доповнення

Українські військові звільнили та взяли під контроль Потьомкіно і Павлівку.