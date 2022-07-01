В Україні деокуповано вже 1027 населених пунктів – ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. В Україні від російських окупантів звільнено вже 1027 населених пунктів. Про це під час брифінгу повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, пише УНН.
Деталі
"Станом на сьогодні деокуповано 1027 населених пунктів. Роботу гуманітарних штабів розпочато на 95% звільнених територій", - повідомив Тимошенко.
Окрім того, він повідомив, що на Житомирщині понад 2600 зруйнованих об’єктів, з яких 87% - житловий фонд.
"На початку квітня ворог повністю покинув територію Житомирщини. Залишивши після себе понад 2600 зруйнованих об’єктів, 87% з яких – це пошкоджений житловий фонд. Крім того, руйнацій зазнали 72 заклади освіти, які наразі є пріоритетними для відновлення", – розповів Тимошенко.
Доповнення
Українські військові звільнили та взяли під контроль Потьомкіно і Павлівку.