В Україні дадуть законодавче визначення фельд’єгерського зв’язку
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Верховна Рада України на засіданні у вівторок прийняла за основу проект закону № 3821 про внесення змін до Закону України "Про поштовий зв'язок". Рішення підтримало 305 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
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Рішення приймалось без обговорення.
Проектом закону пропонується внести зміни до статей 1 та 2 Закону України “Про поштовий зв’язок” у частині закріплення основних термінів “фельд’єгерський зв’язок” та “відомчий фельд’єгерський зв’язок у складі Збройних Сил України”, а також конкретизації діяльності у сфері надання послуг відомчого фельд’єгерського зв’язку у складі Збройних Сил України.
Так, зі слів авторів законопроекту, на сьогодні Законом України “Про поштовий зв’язок” не врегульовано повною мірою питання, що стосуються діяльності фельд’єгерського зв’язку в частині приймання, обробки, перевезення та доставки відправлень, що містять інформацію з обмеженим доступом, користувачам у системі МОУ в мирний час та особливий період.
Відповідно до законопроекту:
- “відомчий фельд’єгерський зв’язок у складі Збройних Сил України — приймання, обробка, перевезення та доставка (вручення) відправлень, що містять інформацію, яка становить державну таємницю та/або службову інформацію, користувачам у системі Міністерства оборони України в мирний час та особливий період”;
- “фельд’єгерський зв’язок (урядовий фельд’єгерський зв’язок, відомчий фельд’єгерський зв’язок у складі Збройних Сил України) — складова частина поштового зв’язку України, призначена для приймання, обробки, перевезення та доставки (вручення) відправлень, що містять інформацію, яка становить державну таємницю та/або службову інформацію, окремим категоріям користувачів”.
Що було раніше
Як повідомляв УНН, раніше сьогодні Рада підтримала в першому читанні проект закону № 4409 про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства.