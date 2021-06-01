В Украине дадут законодательное определение фельдъегерской связи
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Верховная Рада Украины на заседании во вторник приняла за основу проект закона № 3821 о внесении изменений в Закон Украины "О почтовой связи". Решение поддержало 305 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
Детали
Решение принималось без обсуждения.
Проектом закона предлагается внести изменения в статьи 1 и 2 Закона Украины "О почтовой связи" в части закрепления основных терминов "фельдъегерской связи" и "ведомственный Фельдъегерь в составе Вооруженных Сил Украины", а также конкретизации деятельности в сфере предоставления услуг ведомственной фельдъегерской связи в составе Вооруженных Сил Украины.
Так, по словам авторов законопроекта, сегодня Законом Украины "О почтовой связи" не урегулированы в полной мере вопросы, касающиеся деятельности фельдъегерской связи в части приема, обработки, перевозки и доставки отправлений, содержащих информацию с ограниченным доступом, пользователям в системе МОУ в мирное время и особый период.
Согласно законопроекта:
- "ведомственный Фельдъегерь в составе Вооруженных Сил Украины - прием, обработка, перевозка и доставка (вручение) отправлений, содержащих информацию, которая составляет государственную тайну и/или служебную информацию, пользователям в системе Министерства обороны Украины в мирное время и особый период";
- "Фельдъегерь (правительственный Фельдъегерь, ведомственный Фельдъегерь в составе Вооруженных Сил Украины) - составная часть почтовой связи Украины, предназначенная для приема, обработки, перевозки и доставки (вручения) отправлений, содержащих информацию, которая составляет государственную тайну и/или служебную информацию, отдельным категориям пользователей".
Что было раньше
Как сообщал УНН, ранее сегодня Рада поддержала в первом чтении проект закона № 4409 о внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства.