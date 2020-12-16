В Україні через вітер знеструмлено 120 населених пунктів

“16 грудня внаслідок ускладнення погодних умов з 14 на 15 грудня (мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач залишаються знеструмленими 120 населених пунктів. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго. Станом на 7 годину 16 грудня за інформацією Служби автомобільних доріг транспортне сполучення на автошляхах державного та місцевого значення забезпечено. Обмежень руху немає”, — повідомили в ДСНС.

Чк повідомляв УНН, по Україні до кінця робочого тижня, 17-19 грудня, нічна температура повітря знизиться до 4 градусів морозу, що нижче, ніж було напередодні. Загалом погода суттєво не зміниться, переважно без опадів, лише завтра на сході очікується дощ з мокрим снігом.