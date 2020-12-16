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В Украине из-за ветра обесточены 120 населенных пунктов

Киев • УНН

 • 12835 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Украине из-за сложных погодных условий обесточены 120 населенных пунктов, ограничений движения на дорогах нет. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.

В Украине из-за ветра обесточены 120 населенных пунктов

“16 декабря в результате осложнения погодных условий с 14 на 15 декабря (мокрый снег, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 120 населенных пунктов. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. По состоянию на 7:00 16 декабря по информации Службы автомобильных дорог транспортное сообщение на автодорогах государственного и местного значения обеспечено. Ограничений движения нет”, — сообщили в ДСНС.

Как сообщал УНН, по Украине до конца рабочей недели, 17-19 декабря, ночная температура воздуха снизится до 4 градусов мороза, что ниже, чем было накануне. В общем погода существенно не изменится, преимущественно без осадков, лишь сегодня на востоке ожидается дождь с мокрым снегом.

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