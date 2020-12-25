В Україні через негоду знеструмлені понад 200 населених пунктів

“Станом на 7:00 25 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 214 населених пунктів у шести областях, а саме: Полтавська — 76, Чернігівська — 73, Сумська — 25, Київська — 16, Кіровоградська — 16 та Житомирська — 8. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, за прогнозами синоптиків, в Україні у п’ятницю і суботу, 25-26 грудня, очікується сніжна погода, у неділю, 27 грудня, опади стихнуть. 26-27 грудня у південній та східній частині дощ та мокрий сніг, ожеледь, місцями значні опади, на решті території, у неділю вдень в Україні без опадів. Температура 26 грудня вночі та вдень близько нуля, 27 грудня вночі 1-7°С морозу, вдень 0-4°С тепла.