В Украине из-за непогоды обесточены более 200 населенных пунктов

“По состоянию на 7:00 25 декабря в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 214 населенных пунктов в шести областях, а именно: Полтавская — 76, Черниговская — 73, Сумская — 25, Киевская — 16, Кировоградская — 16 и Житомирская — 8. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, по прогнозам синоптиков, в Украине в пятницу и субботу, 25-26 декабря, ожидается снежная погода, в воскресенье, 27 декабря, осадки стихнут. 26-27 декабря в южной и восточной части дождь и мокрый снег, гололед, местами значительные осадки, на остальной территории, в воскресенье днем в Украине без осадков. Температура 26 декабря ночью и днем около нуля, 27 декабря ночью 1-7°С мороза, днем 0-4°С тепла.