В Україні через негоду без світла близько 120 міст і сіл

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Негода стала причиною знеструмлення 118 населених пунктів у чотирьох областях України. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.

"Внаслідок ускладнення погодних умов (грози, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 118 нас. пунктів у 4 областях, а саме: Львівська – 59 н.п., Тернопільська – 28 н.п., Волинська – 22 н.п. та Чернівецька – 9 н.п.", - повідомили рятувальники.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Як повідомляв УННЛьвовом пронісся сильний дощ, що залишив по собі повалені дерева та затоплені вулиці.

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