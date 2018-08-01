В Україні через негоду без світла близько 120 міст і сіл
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Негода стала причиною знеструмлення 118 населених пунктів у чотирьох областях України. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
"Внаслідок ускладнення погодних умов (грози, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 118 нас. пунктів у 4 областях, а саме: Львівська – 59 н.п., Тернопільська – 28 н.п., Волинська – 22 н.п. та Чернівецька – 9 н.п.", - повідомили рятувальники.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Як повідомляв УНН, Львовом пронісся сильний дощ, що залишив по собі повалені дерева та затоплені вулиці.