В Україні через негоду без світла близько 120 міст і сіл

"Внаслідок ускладнення погодних умов (грози, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 118 нас. пунктів у 4 областях, а саме: Львівська – 59 н.п., Тернопільська – 28 н.п., Волинська – 22 н.п. та Чернівецька – 9 н.п.", - повідомили рятувальники.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Як повідомляв УНН, Львовом пронісся сильний дощ, що залишив по собі повалені дерева та затоплені вулиці.