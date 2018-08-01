В Украине из-за непогоды без света около 120 городов и сел

"В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 118 нас. пунктов в 4 областях, а именно: Львовская - 59 н.п., Тернопольская - 28 н.п., Волынская - 22 н. п. и Черновицкая - 9 н.п.", - сообщили спасатели.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Как сообщал УНН, Львовом пронесся сильный дождь, который оставил после себя поваленные деревья и затопленные улицы.