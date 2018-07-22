В Україні через грози та шквали оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Через грози, сильні дощі, град та шквали в Україні оголосили штормове попередження. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
"У найближчі три години з утриманням до кінця доби 22 липня в Україні, зокрема у Києві та Київській області, крім південних регіонів,- грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - сказано в повідомлені.
Також сьогодні у Києві буде мінлива хмарність, короткочасні дощі, в окремих районах град, вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура близько 25°.
На початку липня в столиці зафіксували два температурні рекорди, за кліматичною нормою така температура відповідає вересню.
Нагадаємо, в останній день червня у Києві випала рекордна кількість опадів.