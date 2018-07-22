В Украине из-за гроз и шквалов объявили штормовое предупреждение

"В ближайшие 3 часаи до конца суток 22 июля в Украине, в частности в Киеве и Киевской области, кроме южных регионов - грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Также сегодня в Киеве переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах град, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура около 25°.

В начале июля в столице зафиксировали два температурных рекорда, по климатической норме такая температура соответствует сентябрю.



Напомним, в последний день июня в Киеве выпало рекордное количество осадков.