В Украине из-за гроз и шквалов объявили штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Из-за гроз, сильных дождей, града и шквалов в Украине объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
"В ближайшие 3 часаи до конца суток 22 июля в Украине, в частности в Киеве и Киевской области, кроме южных регионов - грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Также сегодня в Киеве переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах град, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура около 25°.
В начале июля в столице зафиксировали два температурных рекорда, по климатической норме такая температура соответствует сентябрю.
Напомним, в последний день июня в Киеве выпало рекордное количество осадков.