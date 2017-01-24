В Україні було проведено 21 інспекцію за Віденським документом з 2014 року

"Україна утричі збільшила кількість заходів за Віденським документом на своїй території та розширила його рамки, надаючи можливість зацікавленим державам-учасницям ОБСЄ отримувати всебічну інформацію про стан справ в Україні. З 2014 року на території України було проведено 21 такий захід, - повідомив В.Пономарьов.

Як повідомляв УНН, Росія не виконує обіцянки, які вона дала державам-учасницям ОБСЄ у листопаді 2016 року щодо того, що вона не планує у 2017 році збільшення чисельності особового складу регулярних формувань та бойових частин у відповідності до пункту 10.3 Віденського документу 2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки.