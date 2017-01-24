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В Україні було проведено 21 інспекцію за Віденським документом з 2014 року

В Україні було проведено 21 інспекцію за Віденським документом з 2014 року

Київ • УНН

 • 7898 перегляди

КИЇВ.24 січня. УНН. На території України було проведено 21 інспекцію за Віденським документом з 2014 року. Про це під час брифінгу повідомив начальник Управління верифікації Генштабу ЗСУ Владислав Пономарьов, передає УНН.

"Україна утричі збільшила кількість заходів за Віденським документом на своїй території та розширила його рамки, надаючи можливість зацікавленим державам-учасницям ОБСЄ отримувати всебічну інформацію про стан справ в Україні. З 2014 року на території України було проведено 21 такий захід, - повідомив В.Пономарьов.

Як повідомляв УНН, Росія не виконує обіцянки, які вона дала державам-учасницям ОБСЄ у листопаді 2016 року щодо того, що вона не планує у 2017 році збільшення чисельності особового складу регулярних формувань та бойових частин у відповідності до пункту 10.3 Віденського документу 2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки.

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