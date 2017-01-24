В Украине было проведено 21 инспекцию по Венскому документу с 2014 года

"Украина в три раза увеличила количество мероприятий по Венскому документу на своей территории и расширила его рамки, предоставляя возможность заинтересованным государствам-участникам ОБСЕ получать всестороннюю информацию о состоянии дел в Украине. С 2014 года на территории Украины было проведено 21 такое мероприятие, - сообщил В.Пономарев .

Как сообщал УНН, Россия не выполняет обещания, которые она дала государствам-участникам ОБСЕ в ноябре 2016 года о том, что она не планирует в 2017 году увеличение численности личного состава регулярных формирований и боевых частей в соответствии с пунктом 10.3 Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности .