В Україні бойові військові частини до 2020 року оснастять радіостанціями Aselsan

“У період 2018-2020 років всі бойові військові частини Збройних Сил України поступово перейдуть на оснащення ультракороткохвильовими радіостанціями турецької компанії Aselsan. Окремі військові частини та підрозділи продовжать використання радіостанцій Harris, отримані в рамках програми військової допомоги від США. Радіостанції Motorola будуть використовуватися в підрозділах оперативного забезпечення”, — уточнив генерал-майор Володимир Рапко.

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У ЗСУ відзначили, що за результатами тестових випробовувань радіостанції УКХ діапазону Aselsan найбільше відповідають вимогам Збройних Сил України за показниками взаємосумісності, якості та ціни. Окрім цього планується розгорнути виробництво даних радіостанцій на території України.