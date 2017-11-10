В Україні бойові військові частини до 2020 року оснастять радіостанціями Aselsan
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Всі бойові військові частини Збройних Сил України поступово перейдуть на оснащення радіостанціями Aselsan. Про це сьогодні, 10 листопада, під час брифінгу повідомив начальник військ зв’язку Збройних Сил України — начальник Головного управління зв’язку та інформаційних систем Генерального штабу Збройних Сил України генерал-майор Володимир Рапко, передає УНН із посиланням на прес-службу ЗСУ.
“У період 2018-2020 років всі бойові військові частини Збройних Сил України поступово перейдуть на оснащення ультракороткохвильовими радіостанціями турецької компанії Aselsan. Окремі військові частини та підрозділи продовжать використання радіостанцій Harris, отримані в рамках програми військової допомоги від США. Радіостанції Motorola будуть використовуватися в підрозділах оперативного забезпечення”, — уточнив генерал-майор Володимир Рапко.
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У ЗСУ відзначили, що за результатами тестових випробовувань радіостанції УКХ діапазону Aselsan найбільше відповідають вимогам Збройних Сил України за показниками взаємосумісності, якості та ціни. Окрім цього планується розгорнути виробництво даних радіостанцій на території України.