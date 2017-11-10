В Украине боевые военные части до 2020 года оснастят радиостанциями Aselsan
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Все боевые воинские части Вооруженных Сил Украины постепенно перейдут на оснащение радиостанциями Aselsan. Об этом сегодня, 10 ноября, во время брифинга сообщил начальник войск связи Вооруженных Сил Украины - начальник Главного управления связи и информационных систем Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-майор Владимир Рапко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ВСУ.
"В период 2018-2020 годов все боевые воинские части Вооруженных Сил Украины постепенно перейдут на оснащение ультракоротковолновом радиостанциями турецкой компании Aselsan. Отдельные воинские части и подразделения продолжат использование радиостанций Harris, полученных в рамках программы военной помощи от США. Радиостанции Motorola будут использоваться в подразделениях оперативного обеспечения", - уточнил генерал-майор Владимир Рапко.
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В ВСУ отметили, что по результатам тестовых испытаний радиостанции УКВ диапазона Aselsan наиболее соответствуют требованиям Вооруженных Сил Украины по показателям совместимости, качества и цены. Кроме этого планируется развернуть производство данных радиостанций на территории Украины.