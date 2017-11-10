В Украине боевые военные части до 2020 года оснастят радиостанциями Aselsan

"В период 2018-2020 годов все боевые воинские части Вооруженных Сил Украины постепенно перейдут на оснащение ультракоротковолновом радиостанциями турецкой компании Aselsan. Отдельные воинские части и подразделения продолжат использование радиостанций Harris, полученных в рамках программы военной помощи от США. Радиостанции Motorola будут использоваться в подразделениях оперативного обеспечения", - уточнил генерал-майор Владимир Рапко.

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В ВСУ отметили, что по результатам тестовых испытаний радиостанции УКВ диапазона Aselsan наиболее соответствуют требованиям Вооруженных Сил Украины по показателям совместимости, качества и цены. Кроме этого планируется развернуть производство данных радиостанций на территории Украины.