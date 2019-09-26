В Україні блокували канал переправки нелегалів із Близького Сходу до країн ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Правоохоронці блокували діяльність організованого міжрегіонального угруповання, яке спеціалізувалося на незаконному переправленні іноземців з країн Близького Сходу до Євросоюзу. Нелегали в’їжджали на територію України також і через РФ. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
За даними спецслужби, двоє жителів Львова і жителька столиці організували протиправне переміщення за кордон вихідців із східних країн з підвищеним терористичним ризиком. Ділки підшукували своїх клієнтів серед іноземців, які нелегально прибули в Україну.
Для легалізації в нашій державі та переправлення за кордон зловмисники забезпечували “транзитерів” підробленими паспортами громадян однієї з європейських країн. Потім фігуранти справи групами доправляли іноземців до кордону з ЄС на власному транспорті. Вартість “послуг” учасників групи становила від трьох до чотирьох тисяч американських доларів з одного нелегала.
Під час спецоперації правоохоронці затримали зловмисників згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на одній з вулиць Києва та у Львові після отримання грошей від чотирьох клієнтів та спроби їх протиправного переправлення за кордон.
Наразі затриманим повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.
Нагадаємо, в серпні цього року в Україні ліквідували транзитний канал нелегалів, організований громадянином Росії.