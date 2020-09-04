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В Україні більшість пожеж стається через людський фактор - експерт

Київ • УНН

 • 18596 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Більшість лісових пожеж в Україні стається через туристів і відвідувачів лісу, а також неправильне ведення сільського господарства. Про це в інтерв'ю УНН розповів професор Національного університету біоресурсів і природокористування України, директор Регіонального Східноєвропейського центру моніторингу пожеж Сергій Зібцев.

В Україні більшість пожеж стається через людський фактор - експерт

"У більшості випадків це людський фактор. У лісах - це туристи та відвідувачі лісу, і пожежі з полів. Основна причина пожеж в Україні - це пожежі на сільгоспземлях. Якщо зайти на сайт ДСНС, то можна побачити, як пожежники щодня гасять стерню. Як це виходить: фермер прибрав пшеницю, фермер спалює стерню, щоб переорати на осінь. Штрафи зараз підняли до 150 тисяч гривень за підпал сільгоспполя, відповідно, це призвело до того, що палять, але не контролюють. Підпалили і втекли", - розповідає Зібцев.

За його словами, ось ці пожежі заходять в ліси і досягають катастрофічних розмірів.

"Пожежа в Луганській області (в липні - ред.) - 8 тисяч гектарів згоріло, 6 загиблих, а все почалося з того, що фермер вирішив почистити свою ділянку. Те ж саме в Чорнобилі і Житомирській області. Тобто, основна причина - неправильне ведення сільського господарства. Друга причина - це недопалки, відвідувачі лісу з шашликами, транспорт, інше", - додав він.

Професор зазначив, що через природний фактор, наприклад, від удару блискавки, пожежі практично не стаються.

"Одинично буває, але це до 3% від усіх ландшафтних пожеж. 97-99% - це люди", - підсумував Зібцев.

Нагадаємо, кількість пожеж в Україні збільшується в геометричній прогресії. З початку року вигоріло понад 100 тисяч га лісу, в той час як у 2000-х роках вигоріло близько 10 тисяч га.

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