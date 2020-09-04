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В Украине большинство пожаров происходит из-за человеческого фактора – эксперт

Киев • УНН

 • 18596 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Большинство лесных пожаров в Украине происходит из-за туристов и посетителей леса, а также неправильного ведения сельского хозяйства. Об этом в интервью УНН рассказал профессор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, директор Регионального Восточноевропейского центра мониторинга пожаров Сергей Зибцев.

В Украине большинство пожаров происходит из-за человеческого фактора – эксперт

“В большинстве случаев это человеческий фактор. В лесах — это туристы и посетители леса, и пожары с полей. Основная причина пожаров в Украине — это пожары на сельхозземлях. Если зайти на сайт ГСЧС, то можно увидеть, как пожарные каждый день тушат стерню. Как это получается: фермер убрал пшеницу, фермер сжигает стерню, чтобы перепахать на осень. Штрафы сейчас подняли до 150 тысяч гривен за поджог сельхозполей, соответственно, это привело к тому, что палят, но не контролируют. Подпалили и убежали”, — рассказывает Зибцев.

По его словам, вот эти пожары заходят в леса и достигают катастрофических размеров.

“Пожар в Луганской области (в июле - ред.) — 8 тысяч гектар сгорело, 6 погибших, а все началось с того, что фермер решил почистить свой участок. То же самое в Чернобыле и Житомирской области. То есть, основная причина — неправильное ведение сельского хозяйства. Вторая причина — это окурки, посетители леса с шашлыками, транспорт, прочее”, — добавил он.

Профессор отметил, что из-за природного фактора, например, от удара молнии, пожары практически не случаются.

“Единично бывает, но это до 3% от всех ландшафтных пожаров. 97-99% — это люди”, — подытожил Зибцев.

Напомним, количество пожаров в Украине увеличивается в геометрической прогрессии. С начала года выгорело более 100 тысяч га леса, в то время как 2000-х годах выгорело около 10 тысяч га. 

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