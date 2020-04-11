В Україні більше половини померлих від коронавірусу - жінки
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. В Україні серед померлих від COVID-19 - 56,2% - жінки. Про це на брифінгу у суботу повідомив заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
“У структурі померлих у нас переважають жінки - 56,2%, а також особи старше 50 років. На їх долю припадає 86,3% всіх летальних випадків. Майже всі померлі - 80% - мали супутні серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок і легень”, - сказав Віктор Ляшко.
Нагадаємо, в Україні на COVID-19 хворіють шість людей зі 100 тисяч.