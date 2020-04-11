В Украине больше половины умерших от коронавируса - женщины
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Украине среди умерших от COVID-19 - 56,2% - женщины. Об этом на брифинге в субботу сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"В структуре умерших у нас преобладают женщины - 56,2%, а также лица старше 50 лет. На их долю приходится 86,3% всех летальных случаев. Почти все умершие - 80% - имели сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких", - сказал Ляшко.
Напомним, в Украине COVID-19 болеют шесть человек из 100 тысяч.