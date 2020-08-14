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В Україні 92% громадян вважають, що не хворіли на коронавірус - дослідження

В Україні 92% громадян вважають, що не хворіли на коронавірус - дослідження

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. В Україні 92% громадян вважають, що не хворіли на коронавірусну хворобу, а 5% вважають, що вони або їх родичі перенесли COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва".

“92% громадян вважають, що їм не довелося перехворіти на коронавірус. Водночас 5% заявили, що вони або їхні родичі перенесли COVID-19, 3% — не змогли відповісти”, — йдеться у даних дослідження.

Зазначається, що у регіональному розрізі мешканці західних (8,6%) та центральних (5,4%) областей частіше висловлювали впевненість у тому, що хворіли на коронавірус, ніж жителі південних (2,4%) та східних (2,7%) регіонів. У віковому розрізі українці старше 50 років частіше висловлювали думку, що самі чи їхні родичі перенесли хворобу, ніж представники інших вікових груп.

Додамо, дослідження проведене з 3 по 9 липня 2020 року методом інтерв’ю за місцем проживання респондентів. Було опитано 2022 респонденти віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, в Україні на 9 годину 14 серпня зафіксовано вже майже 88 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — новий антирекорд у понад 1,7 тисячі.

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