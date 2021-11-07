В Україні 70-річний футболіст встановив рекорд
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. В Україні 70-річний Петро Федоренко став рекордсменом Національного реєстру рекордів у категорії "Людські досягнення" та потрапив до Книги рекордів України у категорії "Найповажнішого віку футболіст", передає УНН із посиланням на телеканал "Дом".
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Напередодні Петро Федоренко у селищі Гостомель Київської області відіграв весь матч (90 хвилин) у першості Києво-Святошинського району між командами Факел (Гостомель) – СК Хотів. Поєдинок відбувся на стадіоні "Центральний".
Понад 55 років Федоренко грав за футбольну команду рідного селища з юнацьких років і до сьогодні. Ігрове амплуа — лівий захисник.
Додамо, що подібний рекорд є у Книзі рекордів Гіннеса. Він належить воротарю ізраїльського ФК Ірон Ор Єгуда Ісааку Хаїку, який зіграв матч у віці 73 роки.
Нагадаємо
97-річний українець Леонід Станіславський зустрівся в іспанській Майорці з легендою світового тенісу — двадцятикратним переможцем турнірів "Великого шолома" іспанцем Рафаелем Надалем. Символічний матч відбувся на території академії імені Надаля.