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В Украине 70-летний футболист установил рекорд

Киев • УНН

 • 20117 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Украине 70-летний Петр Федоренко стал рекордсменом Национального реестра рекордов в категории "Человеческие достижения" и попал в Книгу рекордов Украины в категории "самого почтенного возраста футболист", передает УНН со ссылкой на телеканал "Дом".

В Украине 70-летний футболист установил рекорд

Детали

Накануне Петр Федоренко в поселке Гостомель Киевской области отыграл весь матч (90 минут) в чемпионате Киево-Святошинского района между командами Факел (Гостомель) - СК Хотел. Поединок состоялся на стадионе "Центральный".

Более 55 лет Федоренко играл за футбольную команду родного поселка с юношеских лет и до сих пор. Игровое амплуа-левый защитник.

Добавим, что подобный рекорд есть в Книге рекордов Гиннеса. Он принадлежит вратарю израильского ФК Ирон Ор Иегуда Исааку Хаику, сыгравшему матч в возрасте 73 года.

Напомним

97-летний украинец Леонид Станиславский встретился в испанской Майорке с легендой мирового тенниса — двадцатикратным победителем турниров "Большого шлема" испанцем Рафаэлем Надалем. Символический матч состоялся на территории академии имени Надаля.

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