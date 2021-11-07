В Украине 70-летний футболист установил рекорд

Детали

Накануне Петр Федоренко в поселке Гостомель Киевской области отыграл весь матч (90 минут) в чемпионате Киево-Святошинского района между командами Факел (Гостомель) - СК Хотел. Поединок состоялся на стадионе "Центральный".

Более 55 лет Федоренко играл за футбольную команду родного поселка с юношеских лет и до сих пор. Игровое амплуа-левый защитник.

Добавим, что подобный рекорд есть в Книге рекордов Гиннеса. Он принадлежит вратарю израильского ФК Ирон Ор Иегуда Исааку Хаику, сыгравшему матч в возрасте 73 года.

Напомним

97-летний украинец Леонид Станиславский встретился в испанской Майорке с легендой мирового тенниса — двадцатикратным победителем турниров "Большого шлема" испанцем Рафаэлем Надалем. Символический матч состоялся на территории академии имени Надаля.