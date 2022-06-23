В Україні 22 червня стартував масштабний Європейський Конгрес з діагностики та лікування захворювань підшлункової залози

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Значення цієї події для світової медичної спільноти панкреатологів важко переоцінити, а для незалежної України це перший захід такого рівня в історії її медицини. Понад 20 років українська вчена – докторка медичних наук, професорка – Наталія Борисівна Губергриц, що очолює зараз Європейський Клуб панкреатологів, просувала ідею проведення Конгресу саме в нашій країні.

У ході Конгресу зірки світової панкреатології, професори з Європейських країн, США, Японії, Австралії представляють результати своїх досліджень у галузі фізіології та патології підшлункової залози, діляться найкращими практиками для ефективної допомоги пацієнтам та перспективами у наукових дослідженнях.

Для українських медиків участь у Конгресі безкоштовна і це чудова можливість дізнатися про останні новини у сфері панкреатології, брати участь у дискусіях, отримувати нові знання з низки фундаментальних проблем у галузі захворювань підшлункової залози.

Панкреатологи з Києва, Харкова, Одеси, Тернополя, Миколаєва, Чернівців представили свої дослідження, які здобули високу оцінку авторитетних рецензентів. Велику кількість робіт представив Національний інститут хірургії та трансплантології ім. академіка О.О. Шалімова НАМН України.

Можна з упевненістю сказати, що Україна у дні проведення Конгресу (22-25 червня) є європейським та світовим центром обговорення найновіших прогресивних ідей у галузі діагностики та лікування захворювань підшлункової залози, обміну знаннями та професійним досвідом.