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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 35511 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 81743 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 121626 перегляди

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1 квітня, 10:23 • 170439 перегляди

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1 квітня, 10:07 • 170287 перегляди

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1 квітня, 09:22 • 147697 перегляди

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1 квітня, 07:46 • 108592 перегляди

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В Україні 22 червня стартував масштабний Європейський Конгрес з діагностики та лікування захворювань підшлункової залози

В Україні 22 червня стартував масштабний Європейський Конгрес з діагностики та лікування захворювань підшлункової залози

Київ • УНН

 • 156330 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. У ці дні Україна як приймаюча сторона зібрала онлайн близько 2000 європейських та світових фахівців у галузі гастроентерології, хірургії, ендоскопії, онкології, базисних дисциплін із близько 60 країн, передає УНН.

Деталі

Значення цієї події для світової медичної спільноти панкреатологів важко переоцінити, а для незалежної України це перший захід такого рівня в історії її медицини. Понад 20 років українська вчена – докторка медичних наук, професорка – Наталія Борисівна Губергриц, що очолює зараз Європейський Клуб панкреатологів, просувала ідею проведення Конгресу саме в нашій країні.

У ході Конгресу зірки світової панкреатології, професори з Європейських країн, США, Японії, Австралії представляють результати своїх досліджень у галузі фізіології та патології підшлункової залози, діляться найкращими практиками для ефективної допомоги пацієнтам та перспективами у наукових дослідженнях.

Для українських медиків участь у Конгресі безкоштовна і це чудова можливість дізнатися про останні новини у сфері панкреатології, брати участь у дискусіях, отримувати нові знання з низки фундаментальних проблем у галузі захворювань підшлункової залози.

Панкреатологи з Києва, Харкова, Одеси, Тернополя, Миколаєва, Чернівців представили свої дослідження, які здобули високу оцінку авторитетних рецензентів. Велику кількість робіт представив Національний інститут хірургії та трансплантології ім. академіка О.О. Шалімова НАМН України.

Можна з упевненістю сказати, що Україна у дні проведення Конгресу (22-25 червня) є європейським та світовим центром обговорення найновіших прогресивних ідей у галузі діагностики та лікування захворювань підшлункової залози, обміну знаннями та професійним досвідом.

Українські Національні Новини

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