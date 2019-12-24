Дослідження: 15% українців не мають цифрових навичок
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. В Україні 15,1% населення взагалі не володіють цифровими навичками, 37,9% - мають навички на рівні середнього, а 53% - нижче середнього. Про це заявила під час презентації результатів соціологічного дослідження цифрової грамотності українців заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан, передає кореспондент УНН.
"15,1% українців взагалі не володіють цифровими навичками. 37,9% українців у віці від 18 до 70 років мають цифрові навички на рівні середнього. Отже, 53% населення України знаходять нижче позначки "середній рівень", - зазначила вона.
Додамо, згідно з озвученими на презентації даними, дослідження охоплювало всю територію України, на окупованих територіях дослідження проводилося виключно у містах, не охоплювало села. Вік опитуваних від 18 до 70 років. Виокремлювалися також такі сегменти: люди з вадам слуху, молодь.
Нагадаємо, згідно з даними дослідження, мінімального рівня грамотності не мають понад чверть учнів середніх класів.