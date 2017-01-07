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В Україна оприлюднили механізм оплати боргу за водопостачання населенню в окупованих районах Луганщини

В Україна оприлюднили механізм оплати боргу за водопостачання населенню в окупованих районах Луганщини

Київ • УНН

 • 9581 перегляди

КИЇВ. 7 січня. УНН. Механізм оплати боргу за водопостачання населенню, що проживає в окупованих районах Луганської області, задіяли в Україні. Про це інформує прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо-переміщених осіб України, передає УНН.

“З початку 2016 року під час засідань Тристоронньої контактної групи з питань мирного врегулювання на сході України неодноразово підіймалося питання щодо пошуку практичних механізмів оплати боргу за водопостачання на непідконтрольну уряду України територію Луганської області. Вперше майже після року перемовин механізм розрахунків за водопостачання запрацював,” — йдеться в повідомленні.

6 січня Комунальному підприємству “Попаснянський районний водоканал” було сплачено частину боргу у сумі 10,5 мільйона гривень за водопостачання на непідконтрольну уряду України територію Луганської області.

КП “Попаснянський районний водоканал” є основним підприємством, яке забезпечує поставку води як на підконтрольну так і непідконтрольну уряду територію Луганщини.

“Зазначимо, що в розрахунках задіяні підприємства, які зареєстровані на підконтрольній уряду України території та здійснюють діяльність в межах українського правового поля,”- підкреслили у відомстві.

Повідомляється, що КП “Попаснянський районний Водоканал” тепер зможе погасити заборгованість перед постачальником електроенергії та відновити поставки питної у напрямку м. Луганськ.

“МТОТ в черговий раз наголошує на тому, що Україна вживає усіх можливих заходів щодо дотримання норм міжнародного гуманітарного права та про готовність й надалі піклуватися про українських громадян, які проживають в окремих районах Луганської області,” — зазначили у Міністерстві.

Як повідомляв УНН, через обстріли бойовиків без питної води залишились жителі Авдіївки та Ясинуватої 26 грудня.

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