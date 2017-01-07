В Украине обнародовали механизм оплаты долга за водоснабжение населению в оккупированных районах Луганщины
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Механизм оплаты долга за водоснабжение населению, проживающему в оккупированных районах Луганской области, задействовали в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, передает УНН.
"С началу 2016 года во время заседаний Трехсторонней контактной группы по вопросам мирного урегулирования на востоке Украины неоднократно поднимался вопрос по поиску практических механизмов оплаты долга за водоснабжение на неподконтрольною правительству Украины территорию Луганской области. Впервые после почти года переговоров механизм расчетов за водоснабжение заработал", - говорится в сообщении.
6 января коммунальному предприятию "Попаснянский районный водоканал" было выплачено часть долга в сумме 10,5 миллиона гривен за водоснабжение на неподконтрольною правительству Украины территорию Луганской области.
КП "Попаснянский районный водоканал" является основным предприятием, которое обеспечивает поставку воды как на подконтрольную так и неподконтрольною правительству территорию Луганщины.
"Отметим, что в расчетах задействованы предприятия, зарегистрированные на подконтрольной правительству Украины территории и осуществляют деятельность в рамках украинского правового поля", - подчеркнули в ведомстве.
Сообщается, что КП "Попаснянский районный Водоканал" теперь сможет погасить задолженность перед поставщиком электроэнергии и возобновить поставки питьевой в направлении г. Луганск.
"МТОТ в очередной раз подчеркивает, что Украина принимает все возможные меры по соблюдению норм международного гуманитарного права и о готовности и в дальнейшем заботиться об украинских граждан, проживающих в отдельных районах Луганской области", - отметили в Министерстве.
Как сообщал УНН, из-за обстрелов боевиков без питьевой воды остались жители Авдеевки и Ясиноватой 26 декабря.