В Украине обнародовали механизм оплаты долга за водоснабжение населению в оккупированных районах Луганщины

ukru
12 марта, 19:49 • 109545 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 143044 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 121629 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 118417 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 147744 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 115991 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 122553 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130495 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140572 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144767 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

12 марта, 20:50 • 76781 просмотра
Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

12 марта, 20:59 • 79315 просмотра
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА

12 марта, 21:49 • 47359 просмотра
Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

12 марта, 21:54 • 62489 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

03:06 • 85198 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 109545 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 143044 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 109179 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 116373 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 147744 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 140959 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 148791 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 153431 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 151680 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 154882 просмотра
Актуальное
В Украине обнародовали механизм оплаты долга за водоснабжение населению в оккупированных районах Луганщины

В Украине обнародовали механизм оплаты долга за водоснабжение населению в оккупированных районах Луганщины

Киев • УНН

 • 9581 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Механизм оплаты долга за водоснабжение населению, проживающему в оккупированных районах Луганской области, задействовали в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, передает УНН.

"С началу 2016 года во время заседаний Трехсторонней контактной группы по вопросам мирного урегулирования на востоке Украины неоднократно поднимался вопрос по поиску практических механизмов оплаты долга за водоснабжение на неподконтрольною правительству Украины территорию Луганской области. Впервые после почти года переговоров механизм расчетов за водоснабжение заработал", - говорится в сообщении.

6 января коммунальному предприятию "Попаснянский районный водоканал" было выплачено часть долга в сумме 10,5 миллиона гривен за водоснабжение на неподконтрольною правительству Украины территорию Луганской области.

КП "Попаснянский районный водоканал" является основным предприятием, которое обеспечивает поставку воды как на подконтрольную так и неподконтрольною правительству территорию Луганщины.

"Отметим, что в расчетах задействованы предприятия, зарегистрированные на подконтрольной правительству Украины территории и осуществляют деятельность в рамках украинского правового поля", - подчеркнули в ведомстве.

Сообщается, что КП "Попаснянский районный Водоканал" теперь сможет погасить задолженность перед поставщиком электроэнергии и возобновить поставки питьевой в направлении г. Луганск.

"МТОТ в очередной раз подчеркивает, что Украина принимает все возможные меры по соблюдению норм международного гуманитарного права и о готовности и в дальнейшем заботиться об украинских граждан, проживающих в отдельных районах Луганской области", - отметили в Министерстве.

Как сообщал УНН, из-за обстрелов боевиков без питьевой воды остались жители Авдеевки и Ясиноватой 26 декабря.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы