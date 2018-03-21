В Укравтодорі розповіли, де знайдуть кошти на будівництво нових доріг
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Для розвитку мережі доріг і їх будівництва в Україні потрібні три напрямки фінансування. Про це під час засідання уряду заявив виконувач обов'язків голови Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак, передає кореспондент УНН.
“Якщо ми хочемо розвивати мережу доріг, будувати нові дороги, а не тільки ремонтувати, ми мусимо шукати нові кошти. Для розвитку нам потрібні три стовпи фінансування: додаткові статті наповнення дорожнього фонду, як наприклад жорсткі штрафи за перевантаження транспорту та інше, друге — нові кредитні лінії від міжнародних фінансових організацій, і третє - це кошти приватних інвесторів в межах державно-приватного партнерства”, — повідомив С.Новак.
Як повідомляв УНН, в Укравтодорі заявили, що ремонту доріг майже не було з 2005 року.