В Укравтодоре рассказали, где найдут средства на строительство новых дорог

"Если мы хотим развивать сеть дорог, строить новые дороги, а не только ремонтировать, мы должны искать новые средства. Для развития нам нужны три столпа финансирования дополнительных статьи наполнения дорожного фонда, например жесткие штрафы за перегрузку транспорта и другое, второе - новые кредитные линии от международных финансовых организаций, и третье - это средства частных инвесторов в рамках государственно-частного партнерства", - сообщил С.Новак.

Как сообщал УНН, в Укравтодоре заявили, что ремонта дорог почти не было с 2005 года.