В Укравтодоре рассказали, где найдут средства на строительство новых дорог
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Для развития сети дорог и их строительства в Украине нужны три направления финансирования. Об этом во время заседания правительства заявил исполняющий обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак, передает корреспондент УНН.
"Если мы хотим развивать сеть дорог, строить новые дороги, а не только ремонтировать, мы должны искать новые средства. Для развития нам нужны три столпа финансирования дополнительных статьи наполнения дорожного фонда, например жесткие штрафы за перегрузку транспорта и другое, второе - новые кредитные линии от международных финансовых организаций, и третье - это средства частных инвесторов в рамках государственно-частного партнерства", - сообщил С.Новак.
Как сообщал УНН, в Укравтодоре заявили, что ремонта дорог почти не было с 2005 года.