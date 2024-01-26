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В Україні запрацював Фонд часткового гарантування кредитів в сільському господарстві - Мінагрополітики

В Україні запрацював Фонд часткового гарантування кредитів в сільському господарстві - Мінагрополітики

Київ • УНН

 • 24934 перегляди

Україна запустила фонд гарантування сільськогосподарських кредитів для підтримки малих та середніх фермерів, які обробляють до 500 гектарів землі.

В Україні запрацював Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, який надаватиме гарантії під кредити малим фермерам, які обробляють до 500 га землі. Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України, пише УНН.

Деталі

В Україні запрацював Фонд часткового гарантування кредитів в сільському господарстві. За словами Міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського діяльність Фонду спрямована на підтримку дрібних, малих та середніх фермерів, які обробляють землю до 500 га

- повідомляють в Мінагрополітики

Зазначається, що позичальники зможуть отримати інвестиційні кредити на термін до 7 років, кредити для купівлі землі до 10 років, та обігові кошти на строк до 3 років, з максимальною сумою кредиту на одного позичальника 30 млн гривень.

Щоб отримати доступ до гарантій Фонду фермеру необхідно зареєструватися в Державному аграрному реєстрі.

Як наголосив міністр, Фонд гарантуватиме перед українськими банками покриття до 50% зобов’язань по кредиту.

Ще кілька років тому ми почали шукати додатковий інструмент, щоб зацікавити банки кредитувати саме таких клієнтів. У яких часом навіть застави не вистачає для отримання кредиту. Фонд гарантуватиме перед українськими банками покриття до 50% зобов’язань по кредиту. Це хороший інструмент для невеликих аграріїв, щоб мати можливість отримувати кредити

- сказав Сольський.

Він також зазначив, що коштів для ефективної роботи фонду достатньо і закликав банки інвестувати в розвиток фермерських господарств.

Фонд достатньо капіталізований для початку діяльності завдяки гранту в розмірі 10 мільйонів євро, який наданий Європейським Союзом для Проекту Світового банку "Зміцнення Фонду часткових кредитних гарантій у сільському господарстві".

Нагадаємо

У 2021 році Верховна Рада підтримала створення Фонду гарантування кредитів у сільському господарстві.

Павло Башинський

Павло Башинський

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