В Украине заработал Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве - Минагрополитики

В Украине заработал Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве, который будет предоставлять гарантии под кредиты малым фермерам, которые обрабатывают до 500 га земли. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, пишет УНН.

Детали

В Украине заработал Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. По словам Министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского деятельность Фонда направлена на поддержку мелких, малых и средних фермеров, которые обрабатывают землю до 500 га - сообщают в Минагрополитики

Отмечается, что заемщики смогут получить инвестиционные кредиты на срок до 7 лет, кредиты для покупки земли до 10 лет, и оборотные средства на срок до 3 лет, с максимальной суммой кредита на одного заемщика 30 млн гривен.

Чтобы получить доступ к гарантиям Фонда фермеру необходимо зарегистрироваться в Государственном аграрном реестре.

Как подчеркнул министр, Фонд будет гарантировать перед украинскими банками покрытие до 50% обязательств по кредиту.

Еще несколько лет назад мы начали искать дополнительный инструмент, чтобы заинтересовать банки кредитовать именно таких клиентов. У которых порой даже залога не хватает для получения кредита. Фонд будет гарантировать перед украинскими банками покрытие до 50% обязательств по кредиту. Это хороший инструмент для небольших аграриев, чтобы иметь возможность получать кредиты - сказал Сольский.

Он также отметил, что средств для эффективной работы фонда достаточно и призвал банки инвестировать в развитие фермерских хозяйств.

Фонд достаточно капитализирован для начала деятельности благодаря гранту в размере 10 миллионов евро, который предоставлен Европейским Союзом для Проекта Всемирного банка "Укрепление Фонда частичных кредитных гарантий в сельском хозяйстве".

Напомним

В 2021 году Верховная Рада поддержала создание Фонда гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.