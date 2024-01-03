В Україні стрімке зростання споживання електрики на тлі похолодання: українців закликають економити

В Україні стрімко зростає споживання електроенергії через похолодання та закінчення свят. Українців закликають ощадливо споживати електроенергію. Про це УНН повідомляє з посиланням на НЕК "Укренерго".

Споживання і генерація

"Споживання електроенергії поступово зростає. Причини – закінчення свят, початок робочого тижня та похолодання", - вказали в Укренерго.

Вчора, 2 січня, добовий максимум споживання був ввечері. Його показник був на 13,8% вищим, ніж у вівторок, 26 грудня. Сьогодні, 3 січня, рівень споживання станом на 10:00 на 14% вищий за відповідний показник о 10:00 вчора, 2 січня.

Як вказано, таке різке підвищення рівня споживання створює значне додаткове навантаження на енергосистему. Для покриття споживання, яке стрімко зростає, потрібно швидко ввести в роботу щонайменше 6 енергоблоків. Для електростанцій, які все ще відновлюються після масованих ракетних атак минулої зими, це дуже різке збільшення навантаження, яке може призвести до технологічних порушень.

"Для того, щоб допомогти енергосистемі працювати у цей складний період, достатньо перенести використання енергоємних приладів з вечірніх годин максимального навантаження 16:00-19:00 на ніч або ранок. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!" - зазначили в Укренерго

При цьому вказано, що "наразі електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів".

Вчора вранці, для збереження балансу між виробництвом та споживанням, протягом 30 хвилин обмежувалась робота електростанцій на ВДЕ. Це було пов’язано з різким падінням споживання через пошкодження, завдані мережам "Укренерго" та обленерго під час масованої ракетної атаки.

Експорт/імпорт

Експорт сьогодні здійснюється у нічні години мінімального споживання до Румунії та Молдови. Імпорт електроенергії здійснюється вдень зі Словаччини та Румунії.

Знеструмлення

У київському енерговузлі, як повідомляється, відновлено роботу обладнання, яке було пошкоджено під час масованої ракетної атаки 2 січня. У Києві та Київській області відновлено енергоживлення всіх споживачів, що були знеструмлені під час масованої ракетної атаки 2 січня.

Через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишається 412 населених пунктів. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Харківській області.

Через негоду на ранок знеструмлено 4 населені пункти – всі більше доби в Донецькій області.

Через технічні пошкодження є знеструмлені споживачі у Чернігівській області.