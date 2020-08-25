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В Україні понад 600 засуджених з початку року отримали пенсію у в’язницях

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. З початку року понад 600 засуджених до позбавлення волі отримали пенсію. Про це журналісту УНН повідомили у відповіді на запит в Управлінні інформаційної політики Міністерства юстиції України.

В Україні понад 600 засуджених з початку року отримали пенсію у в’язницях

“Станом на 20 серпня 2020 року отримали пенсію 636 засуджених до позбавлення волі, з них оформлено пенсію протягом звітного періоду 88 засудженим”, — йдеться у відповідь на запит.

Також повідомляється, що набули права на пенсію 248 засуджених, з яких 86 особами подано документи до органів Пенсійного фонду України для її призначення.

“Органами Пенсійного фонду України в призначенні пенсії відмовлено 49 особам через відсутність у них необхідного трудового та страхового стажу”, — зазначається у відповіді на запит.

Нагадаємо, в установах виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України, станом на 1 липня 2020 року, відбували покарання 457 іноземних громадян.

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