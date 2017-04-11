В Угорщині виступили за подвійне громадянство угорців в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що подвійне громадянство є нормальним явищем в Європі. Він також виступив за те, щоб угорці, які проживають в Україні, могли мати подвійне громадянство. Про це глава МЗС Угорщини заявив на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, передає УНН.
"Подвійне громадянство є абсолютно європейським феноменом. Тому наша позиція полягає в тому, що в Європі ви не повинні нікого карати тільки тому, що громадянин знаходиться в громадянстві країни-члена ЄС і країни, що не є членом Європейського Союзу. Ми сподіваємося, що зможемо прийти до двосторонніх угод і не завдамо шкоди угорцям, які проживають в Україні", - сказав П.Сіярто.
Проте, за словами очільника українського МЗС Павла Клімкіна, в умовах війни з Росією, наявність подвійного громадянство є повністю неприйнятним.
"Ми не хочемо відкривати цей ящик Пандори, але мова про покарання не йде", - зазначив П.Клімкін.
Як повідомляв УНН, 13 березня Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що напрацьовується законопроект, який передбачає заборону подвійного громадянства для топ-чиновників.